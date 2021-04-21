Karabük'te bir apartman Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
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Karabük'te bir apartman Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Karabük'te bir apartman Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
Anadolu Ajansı / Ahmet Özler - Haberler | Güncel

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir apartmanda karantina uygulaması başlatıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir apartmanda karantina uygulaması başlatıldı.

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Esentepe Mahallesi Cebeci Kent apartmanında pozitif vakalar ve temaslılar tespit edildi.

İl Hıfzıssıhha Kurulunca hastalığın yayılmasının önlenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla apartmanın 30 Nisan'a kadar karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Apartmana giriş ve çıkışlar sınırlandırılırken, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör çalışanı olan apartman sakinlerinin karantina süresince izinli sayılacağı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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