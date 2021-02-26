Karabük'te bir apartman Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
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Karabük'te bir apartman Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

26.02.2021 19:29 | Son Güncelleme: 26.02.2021 19:32
Karabük'te bir apartman Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Karabük'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir apartman karantinaya alındı.

Karabük'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir apartman karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, 75. Yıl Mahallesi'ndeki İkra Apartmanı için İl Hıfzıssıhha Kurulunca 10 günlük karantina kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Bahsi geçen apartmanda birden fazla pozitif vakanın tespit edilmesi ve vakaların temaslı sayısının fazla olması nedeniyle virüsün yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla bugünden itibaren 10 gün karantina kararı alınmıştır." ifadesine yer verildi.

Apartmanda giriş çıkışların sınırlandırıldığı aktarılan açıklamada, burada oturan kamu kurum ve kuruluşlar ile özel sektörde çalışanların karantina süresince izinli sayılacağı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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