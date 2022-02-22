Karabük'te bir apartman girişindeki paspasın çalınması güvenlik kamerasında - Haberler
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Karabük'te bir apartman girişindeki paspasın çalınması güvenlik kamerasında

AA, Ahmet Özler - Güncel
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Karabük'te bir apartman girişindeki paspasın çalınması güvenlik kamerasında

Karabük'teki bir apartmanın önündeki paspasın çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

KARABÜK (AA) - Karabük'teki bir apartmanın önündeki paspasın çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın yöneticisi, bina girişindeki paspasın yerinde olmadığını fark edince güvenlik kameralarını inceledi.

Apartmana ait paspasın çalındığını gören yönetici, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme yaptı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, bir kadının elince çanta ile site girişine geldiği, paspası alarak olay yerinden uzaklaştığı yer alıyor.

AA / Ahmet Özler - Güncel

Bahçelievler Mahallesi, Karabük, Güncel, Haberler

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