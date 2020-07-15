Karabük'te binlerce kişi meydanda namaz kıldı KARABÜK'te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde binlerce kişi meydanda namaz kılarken, Kur'an-ı Kerim okundu.

KARABÜK'te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde binlerce kişi meydanda namaz kılarken, Kur'an-ı Kerim okundu.

15 Temmuz hain darbe girişiminde meydanları boş bırakmayan Karabüklüler, kalkışmanın 4'üncü yılında yine meydanları boş bırakmadı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında vatandaşlar, Kent meydanını doldurdu. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda vatandaşlar akşam namazını kent meydanında kıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam eden programının ardından protokol konuşmaları yapıldı.

Kaynak: DHA