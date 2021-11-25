Karabük'te bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karabük'te bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı

AA / Ahmet Özler - Haberler | Güncel
Karabük'te bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı

Karabük'te çıkan bıçaklı kavgada yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

KARABÜK (AA) - Karabük'te çıkan bıçaklı kavgada yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Kurtuluş Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde bir apartmanın önünde henüz belirlenemeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Mustafa Necati Arabacı (39), bıçak darbeleri ile yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Arabacı, sağlık ekipleri tarafından Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

Uyuyan ev arkadaşını defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı

Uyuyan ev arkadaşını defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı

 Kurşun yağdırdıkları evde, balkondaki kadını vurdular

Kurşun yağdırdıkları evde, balkondaki kadını vurdular

 Korkunç kaza kamerada! Otomobilin çarptığı adamın bacağı koptu

Korkunç kaza kamerada! Otomobilin çarptığı adamın bacağı koptu

AA / Ahmet Özler - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title