Karabük'te bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı

KARABÜK (AA) - Karabük'te çıkan bıçaklı kavgada yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Kurtuluş Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde bir apartmanın önünde henüz belirlenemeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Mustafa Necati Arabacı (39), bıçak darbeleri ile yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Arabacı, sağlık ekipleri tarafından Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

AA / Ahmet Özler - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet