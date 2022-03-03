Karabük'te bıçakla bir kişiyi öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karabük'te bıçakla bir kişiyi öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı

AA, Ahmet Özler - Güncel
 - Güncelleme:
Karabük'te bıçakla bir kişiyi öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı

Karabük'te çıkan bıçaklı kavgada bir kişiyi öldürdüğü gerekçesi ile gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

FATİH, İSTANBUL (AA) - Karabük'te çıkan bıçaklı kavgada bir kişiyi öldürdüğü gerekçesi ile gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Şüpheli S.Ö. emniyetteki işlemlerinin ve sağlık kontrolünün ardından Karabük Adliyesi'ne getirildi.

Cumhuriyet savcısı ifadesini aldığı şüpheliyi, tutuklanama talebi ile Sulh Ceza Hekimliğine sevk etti. Şüpheli hakimlikçe tutuklandı.

Yenişehir Mahallesi Göktürkler Caddesi'nde dün akşam karşılaşan Fatih Sivri (38) ve S.Ö. henüz belirlenemeyen nedenle tartışmış, kavgaya dönüşen olayda S.Ö. Fatih Sivri'yi bıçakla ağır yaralamıştı.

Sivri, kaldırıldığı Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Polis S.Ö'yü gözaltına almıştı.

AA / Ahmet Özler - Güncel

Cumhuriyet, Karabük, Fatih, Sulh, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title