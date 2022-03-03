Karabük'te bıçakla bir kişiyi öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı

FATİH, İSTANBUL (AA) - Karabük'te çıkan bıçaklı kavgada bir kişiyi öldürdüğü gerekçesi ile gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Şüpheli S.Ö. emniyetteki işlemlerinin ve sağlık kontrolünün ardından Karabük Adliyesi'ne getirildi.

Cumhuriyet savcısı ifadesini aldığı şüpheliyi, tutuklanama talebi ile Sulh Ceza Hekimliğine sevk etti. Şüpheli hakimlikçe tutuklandı.

Yenişehir Mahallesi Göktürkler Caddesi'nde dün akşam karşılaşan Fatih Sivri (38) ve S.Ö. henüz belirlenemeyen nedenle tartışmış, kavgaya dönüşen olayda S.Ö. Fatih Sivri'yi bıçakla ağır yaralamıştı.

Sivri, kaldırıldığı Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Polis S.Ö'yü gözaltına almıştı.