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Karabük'te beyaz eşya hırsızları yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Karabük'te beyaz eşya hırsızları yakalandı

Karabük'te bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Karabük'te bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Karabük'te ikinci el beyaz eşya dükkanında meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri çalışma başlattı. İncelemede kamera kayıtları ve görgü tanıklarının beyanından yola çıkan ekipler olayı gerçekleştiren kişilerin B.A ve P.A isimli şüphelilerin olduğunu belirledi. İki şüpheli yakalanıp gözaltına alınırken suça konu eşyalar ele geçirilerek sahibine teslim edildi.

Hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheliler hakkında da gerekli işlemler yapıldı. - KARABÜK

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