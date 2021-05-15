Karabük'te Beşiktaş'ın şampiyonluğunu kutladılar
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Karabük'te Beşiktaş'ın şampiyonluğunu kutladılar

Karabük'te Beşiktaş'ın şampiyonluğunu kutladılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Karabük'te taraftarlar Beşiktaş'ın şampiyon olmasının ardından konvoy oluşturup kutlama yaptı.

Karabük'te taraftarlar Beşiktaş'ın şampiyon olmasının ardından konvoy oluşturup kutlama yaptı. Bazı vatandaşlar ise şampiyonluğu evlerinin balkonlarından kutladı.

Süper Lig'de Göztepe'yi 2-1 yenerek şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş, taraftarlarını sevindirdi. Karabük'te bitiş düdüğüyle birlikte vatandaşlar adeta sokaklara akın etti. Polis ekipleri ise İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda devriye gezerek vatandaşların toplanmalarını engelledi. Bazı vatandaşlar konvoy oluşturarak araçlarıyla ilerleyerek şampiyonluğu kutladı. Evlerinin cam ve balkonlarına çıkan taraftarlar da ellerindeki Beşiktaş bayraklarıyla kutlama yaptı. - KARABÜK

Karabük'te Beşiktaş'ın şampiyonluğunu kutladılar
Karabük'te Beşiktaş'ın şampiyonluğunu kutladılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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