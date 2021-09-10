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Karabük'te besi çiftliği cayır cayır yandı, hayvanlar son anda kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde alevlere teslim olan besi çiftliğinde yaklaşık 80 ton saman zarar gördü.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde alevlere teslim olan besi çiftliğinde yaklaşık 80 ton saman zarar gördü.

İlçeye bağlı Kırıklar köyünde Ziya Öztürk'e ait besi çiftliğinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının samanlık bölümüne sıçraması sonucu alevler kısa sürede büyüdü. Samanlık ve ahır kısmına sıçrayan yangını gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi. Korku dolu anların yaşandığı yangında içeride bulunan yaklaşık 50 büyükbaş hayvan nöbetçi olarak bekleyen çoban tarafından dışarı çıkartılarak kurtarıldı. İki saatlik müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürüyor. Yangın nedeniyle ormanlık alana kaçan büyükbaş hayvanlar için ise köylüler arama çalışması başlattı. Jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Çiftlik sahibi Ziya Öztürk, yangının yarım saat içerisinde tüm çiftliği sardığını söyledi. Yangının ahır bölümünden başladığını belirten Öztürk, samanlık bölümünde yaklaşık 80 ton samanın bulunduğunu ve hepsinin yandığını ifade etti. Öztürk, gün içerisinde sipariş verdikleri 300 çuval yemin de bulunduğunu ve yaklaşık 70 ton yem zararının bulunduğunu aktardı.

(Rıdvan Bostancı/İHA)

Karabük'te besi çiftliği cayır cayır yandı, hayvanlar son anda kurtarıldı

Karabük'te besi çiftliği cayır cayır yandı, hayvanlar son anda kurtarıldı

Karabük'te besi çiftliği cayır cayır yandı, hayvanlar son anda kurtarıldı

Karabük'te besi çiftliği cayır cayır yandı, hayvanlar son anda kurtarıldı

Karabük'te besi çiftliği cayır cayır yandı, hayvanlar son anda kurtarıldı

Karabük'te besi çiftliği cayır cayır yandı, hayvanlar son anda kurtarıldı

Karabük'te besi çiftliği cayır cayır yandı, hayvanlar son anda kurtarıldı

Karabük'te besi çiftliği cayır cayır yandı, hayvanlar son anda kurtarıldı

Karabük'te besi çiftliği cayır cayır yandı, hayvanlar son anda kurtarıldı

Karabük'te besi çiftliği cayır cayır yandı, hayvanlar son anda kurtarıldı

Karabük'te besi çiftliği cayır cayır yandı, hayvanlar son anda kurtarıldı

Karabük'te besi çiftliği cayır cayır yandı, hayvanlar son anda kurtarıldı

Karabük'te besi çiftliği cayır cayır yandı, hayvanlar son anda kurtarıldı
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