Karabük'te berber ve kuaförlerin Covid-19 test sonucu belli oldu
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Karabük'te berber ve kuaförlerin Covid-19 test sonucu belli oldu

Karabük'te normalleşme süreci kapsamında tekrar hizmete başlayan 185 berber ve kuaförün yapılan Covid-19 test sonuçları belli oldu.

Karabük'te berber ve kuaförlerin Covid-19 test sonucu belli oldu
18.05.2020 16:06 | Son Güncelleme: 18.05.2020 16:06

Karabük'te normalleşme süreci kapsamında tekrar hizmete başlayan 185 berber ve kuaförün yapılan Covid-19 test sonuçları belli oldu.

Dün, Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda Karabük'te korona virüs salgınını önlemek amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri berber ve kuaförlere boğaz ve burun kürü uygulayarak test örnekleri almıştı. Edinilen bilgiye göre, Berberler ve Kuaförler Odasına bağlı üyelerden 184'ünün test sonucu negatif çıktı. Öte yandan 1 kişinin ise test sonucunun yeniden tekrarlanacağı öğrenildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Erol Işık, dün kent genelindeki berber, kuaför ve güzellik salonlarında çalışanlarının korona virüs testine tabii tutulduklarını belirterek, "Karabük'te hiçbir şekilde berber ve kuaförlerde korona virüs vak'asına rastlanmamıştır. Bizler evlerimizde kaldık, sabrettik. Kurallara tam manasıyla uyduk. Karabük'te de bu başarıyı bütün üyelerimizle birlikte yakaladık. 185 tahlil yapıldı. 184 tane negatif çıktı. Bir tane arkadaşımızın testi tekrarlanacak ama pozitif olarak düşünmeyin" dedi.

Berber ve Kuaförlerin kapatılma saatine ilişkin uyarılarda bulunan Işık, "Karabük Berberler ve Kuaförler Odası olarak iş yerlerini en son gelecek olan emre kadar saat 21.00'a kadar kapatacağız. Hafta içerisinde çocukların sokağa çıkma kısıtlaması belli saatlerde kaldırıldığında o zaman diliminde sadece ve sadece çocuk müşterilerimizi alacağız. Burada hiçbir şekilde çocuk traşlarımızı Çarşamba ve Cuma gününe alacağız" ifadelerini kullandı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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