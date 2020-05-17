Karabük'te berber ve kuaförlere Covid-19 testi yapıldı
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Karabük'te berber ve kuaförlere Covid-19 testi yapıldı

Karabük'te normalleşme süreci kapsamında tekrar faaliyete başlayan berber ve kuaförlere Covid-19 testi yapıldı.

Karabük'te berber ve kuaförlere Covid-19 testi yapıldı
17.05.2020 15:16 | Son Güncelleme: 17.05.2020 15:17

Karabük'te normalleşme süreci kapsamında tekrar faaliyete başlayan berber ve kuaförlere Covid-19 testi yapıldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 21 Mart'ta kapatılan kuaför, berber ve güzellik salonları 4 gün önce yeniden hizmete başlamıştı. Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda Karabük ve ilçelerinde yeniden faaliyet gösteren berber ve kuaförlere salgını önlemek amacıyla PCR testi zorunlu hale getirildi. Karabük Belediyesi Nikah ve Konferans Salonu'nda Berberler ve Kuaförler Odasına bağlı tüm üyelere İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından boğaz ve burun kürü uygulanarak test örnekleri alındı. Örnek alındığı sırada bazı berber ve kuaförlerin zor anlar yaşadığı görüldü.

"5-6 saat sonra test sonuçları açıklanacak"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı, salgındaki riski azaltmak adına Hıffzıssıhha Kurulu kararları içerisinde berber ve kuaförlerden PCR testi alınmasını zorunlu hale getirdiklerini belirterek, "Bugün Karabük'teki berber ve kuaförlerimizi Covid-19 testinden geçiriyoruz. Özellikle berber ve kuaförlerin tekrar hizmete girdikten itibaren onların denetimlerini, kontrollerini yapıyoruz ve salgındaki riski azaltmak adına Hıfzıssıhha Kurulu kararları içerisinde berber ve kuaförlerimizden PCR testi alınmasını zorunlu hale getirdik. Ayrıca Hıfzıssıhha Kurulu kararınca yine berber ve kuaför arkadaşlarımızın kendilerine gelen müşterilerin tamamının isimlerini, telefonlarını, adreslerini ve onlara hizmet veren personelin isimlerini kaydedecek bir defter tutmalarını istedik. Bu kayıtla beraber herhangi bir pozitif vakaya rastlanılması halinde temasların daha kolay tespit edilmesini amaçlıyoruz. Yine bugün yapmış olduğumuz test, odaya bağlı ne kadar berber ve kuaför arkadaşımız varsa bunların tamamını testten geçiriyoruz. 5-6 saat sonra test sonuçları açıklanacak ve bu sonuçlara göre daha rahat, gönül rahatlığıyla insanlarımız hizmet almaya gidecektir" dedi.

Sarı, yapılan uygulama ile amaçlarının salgının tekrar başgöstermesini engellemek olduğunu söyledi.

"Korona hastalığı kontrol altına alınmış durumda"

Kentte korona virüs salgınını engellemek için ciddi bir gayret sarf ettiklerini ifade eden Sarı, "Şu an içinde bulunduğumuz durumda korona hastalığı tamamen kontrol altına alınmış durumda. Çok şükür vaka sayımız son derece az. Taburculuklarımız arttı. İldeki bu kontrollü durumu sürdürmek ve tamamen koronadan kurtulmayı hedefliyoruz. Bu amaçla da berber ve kuaför arkadaşların göstermiş olduğu teveccühe teşekkür ediyoruz. Sabahtan bu yana kayıtlı arkadaşların tamamına yakını testlerini verdiler" diye konuştu.

PCR testini sadece Karabük merkezde değil, tüm ilçelerde de sürdüreceklerini dile getiren Sarı, çalışmaların hızla devam ettiğini kaydetti.

Karabük Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Erol Işık ise ülkede korona virüs sürecinin başlamasından itibaren gerekli önlemleri aldıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Bu süreci oda olarak başından beri takip ediyoruz. Yine bu süreçte almamız gereken önlemlerimizi aldık. Buradaki hijyenik kurallara dikkat ediyoruz. Tek kullanımlık havlular, peçeteler. Karabük halkına üyelerimizin hizmet edebilmesi için sağlık günler için 'Evde Kal' uyarısına uyduk, evde kaldık. Dükkanlarımıza kısıtlamalı olarak izin verildi onlara uyduk. Bugün de İl Sağlık Müdürümüz ile birlikte burada tüm üyelerimizi korona virüs testine sabit tuttuk. İnşallah bunları hep beraber atlatacağız. Karabük'te böyle bir sıkıntı görülmeyeceğini tahmin ediyorum. Çünkü bizim arkadaşlarımız alınan tüm kurallara harfiyen uydu." - KARABÜK

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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