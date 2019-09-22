Karabük'te "Beraber Yürüyelim" etkinliği

22.09.2019 15:32

Karabük'te, Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında, "Beraber Yürüyelim" temalı yürüyüş düzenlendi.

Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonunca, Karabük Valiliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen yürüyüş, Çamlık Kardemir Karabükspor Tesisleri önünde başladı.

Yürüyüşe, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdülkadir Çetin, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Uzun ve vatandaşlar katıldı.

Yürüyüş, Kent Meydanı'nda sona erdi.

Kaynak: AA