Karabük'te bazı caddelere park yasağı getirildi
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Karabük'te bazı caddelere park yasağı getirildi

Karabük'te bazı caddelere park yasağı getirildi
05.05.2020 18:00 | Son Güncelleme: 05.05.2020 18:00

Karabük'te korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 2 Nisan'da bazı caddelere getirilen park yasağına ilave caddeler eklendi.

Karabük'te korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 2 Nisan'da bazı caddelere getirilen park yasağına ilave caddeler eklendi.

Karabük İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından bazı semt ve caddelere park yasağına ilave olarak şehir merkezinde İnönü ve Taşkent caddelerinde 08.00-18.00 saatleri arasında park yasağı uygulaması başlatıldı. İl Hıfzıssıhha Kurulu ayrıca, marketlerin ön cepheleri ile sınırlı olmak kaydıyla marketlere alışverişe gelen vatandaşların araçlarını kısa süreli park etmesine izin verilmesine karar verdi. Valilikten yapılan açıklamada, kişisel teması azaltmak ve sosyal mesafeyi korumak amacıyla iftar saatine yakın fırın önlerinde yoğunluk oluşmaması için 6 Mayıs tarihinden itibaren ramazan ayı boyunca fırınların pidelerini saat 18.00'a kadar satışa hazır hale getirmelerine, bu saatten sonra iftar sonuna kadar pide üretimi yapmamalarına, sahur için pide hazırlayan fırınlarda ise iftar saatinden sonra pide hazırlanmasına izin verildiği kaydedildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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