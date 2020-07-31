Karabük'te bayram namazı Bayram namazıKarabükKarabük'te vatandaşlar bayram namazını kılmak için meydanlarda hazırlanan alana ve camilere geldi.

Bayram namazı

Karabük

Karabük'te vatandaşlar bayram namazını kılmak için meydanlarda hazırlanan alana ve camilere geldi.

Cami ve avluları ile alan girişinde dezenfektan ve maske dağıtımı yapıldı.

Vatandaşlar sosyal mesafeye uyarak saf tuttu, camilere sığmayanlar ise avlularda namazlarını kıldı.

Namazın ardından vatandaşlar uzaktan bayramlaştı.

Kaynak: AA