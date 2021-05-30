Karabük'te başlayan İşitme Engelliler Hentbol Kadınlar Türkiye Şampiyonası sürüyor
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Karabük'te başlayan İşitme Engelliler Hentbol Kadınlar Türkiye Şampiyonası sürüyor

Karabük'te başlayan İşitme Engelliler Hentbol Kadınlar Türkiye Şampiyonası sürüyor
Anadolu Ajansı / Ahmet Özler - Haberler | Spor

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından Karabük'te düzenlenen Hentbol Kadınlar Türkiye Şampiyonası devam ediyor.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından Karabük'te düzenlenen Hentbol Kadınlar Türkiye Şampiyonası devam ediyor.

Soğuksu Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya, Bursa, Denizli, Ankara, Eskişehir, Muğla, Tekirdağ, İzmir, Adana ve İstanbul'dan 9 takım katıldı.

İşitme engelli sporcular, şampiyonada dereceye girmek için mücadele ediyor.

Şampiyona öncesi dün tören yapıldı. Törene, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kihtir, AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, kulüp yöneticileri ve sporcular katıldı.

Dereceye girenlere kupa ve madalyaların verileceği şampiyona, 2 Haziran'da sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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