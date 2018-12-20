Karabük'te "Başkanlık Ofisi Uygulaması"

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, "Başkanlık Ofisi Uygulaması" kapsamında Fevzi Çakmak Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu.

Başkan Vergili, toplantıda yaptığı konuşmada, uygulamayla mahallelerin sorunlarını yerinde gördüklerini ve incelediklerini söyledi.

Vatandaşların ayağına giderek sorunlarını kendilerinden dinlemenin en sağlıklı sorun tespiti olduğuna inandığını ifade eden Vergili, "Şeffaf belediyecilik anlayışının bir gereği olarak belediyenin kapılarını vatandaşlara her zaman açık bırakıyoruz. Vatandaşlarımızla her zaman bir aradayız. Sıkıntılarını dinleyip, dertlerini çözmeye çalışıyoruz. Bir yandan sorunlarına çözüm üretmeye çalışırken, diğer yandan da bizlerle paylaşmak istedikleri proje ve çalışmaları da değerlendiriyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA