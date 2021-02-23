Bariyere saplanan otomobilin sürücüsü yaralandı
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Bariyere saplanan otomobilin sürücüsü yaralandı

23.02.2021 15:31 | Son Güncelleme: 23.02.2021 16:42

Karabük'te otomobilin bariyere saplanması sonucu sürücü yaralandı.

Karabük'te otomobilin bariyere saplanması sonucu sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Ç. (36) yönetimindeki 01 GD 776 plakalı otomobil, Karabük-Ankara kara yolu Cemaller köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek bariyere saplandı.

Otomobilin motor kısmından giren bariyer, bagajdan çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Sıkıştığı yerden ekiplerce çıkarılan yaralı sürücü, ambulansla Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekiplerin uzun uğraşları sonucu saplandığı bariyerden çıkarılan otomobil çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

Bariyere saplanan otomobilin sürücüsü yaralandı
Bariyere saplanan otomobilin sürücüsü yaralandı
Bariyere saplanan otomobilin sürücüsü yaralandı
Bariyere saplanan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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