Karabük'te bariyere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
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Karabük'te bariyere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Karabük'te bariyere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Ahmet Özler - Haberler | Güncel

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Ankara istikametinden Karabük'e gelen Kadir Açıkgöz'ün kullandığı 35 RK 607 plakalı otomobil, Cumayanı Sanayi Sitesi mevkisinde yol kenarındaki bariyere çarptı.

Kazada, sürücü ile yanındaki Medine Ayşegül (1), Batuhan (14) ve Emel Açıkgöz (37) yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücüyü ayakta tedavi etti. Diğer yaralılar, Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yolda önlem alan polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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