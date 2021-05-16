Karabük'te balkonlarda şampiyonluk kutlandı

BEŞİKTAŞ'ın Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek şampiyon olmasının ardından Karabük'te taraftarlar balkonlarında ve pencerelerinde şampiyonluğu kutladı.

BEŞİKTAŞ'ın Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek şampiyon olmasının ardından Karabük'te taraftarlar balkonlarında ve pencerelerinde şampiyonluğu kutladı.

Süper Lig'in son haftasında Göztepe'yle karşılaşan Beşiktaş, rakibini 2-1 mağlup ederek mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar 16'ncı şampiyonluğuna imza attı. Karabük'te, Beşiktaş taraftarları kurallara uydu ve şampiyonluk sevincini balkon ve pencerelerine çıkarak kutladı. Kent merkezinde ve ilçelerde çok sayıda polis önlem alırken, kutlamalara müsaade edilmedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin ALDEMİR