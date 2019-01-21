Karabük'te Balkondan Düşen Kişi Yaralandı

Karabük'te Balkondan Düşen Kişi Yaralandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde balkondan düşen kişi yaralandı.

Karabük'te Balkondan Düşen Kişi Yaralandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde balkondan düşen kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bağlarbaşı Mahallesi Cebeci Sokak'ta oturan Türker Özen, ikinci kattaki evinin balkonundan henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü.

Ailenin haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan şahıs ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Özen'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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