Karabük'te balkondan düşen çocuk öldü Karabük'te ikinci kattaki evlerinin balkonundan düşen 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Karabük'te ikinci kattaki evlerinin balkonundan düşen 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 75. Yıl Mahallesi'ndeki bir apartmanın ikinci katında yaşayan down sendromlu Siraç Kaplan, perşembe günü balkondan düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, küçük çocuğu önce özel bir hastaneye, ardından da Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Kaplan, dün yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA