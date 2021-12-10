Karabük'te balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı
AA / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel
Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Bulduk Baraj Gölü'nde görülen balık ölümleri araştırılıyor.
KARABÜK (AA) - Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Bulduk Baraj Gölü'nde görülen balık ölümleri araştırılıyor.
Bulduk Baraj Gölü'nde zaman zaman balık ölümleri görülmesi üzerine harekete geçildi.
Bolu Tarım ve Orman Müdürlüğünce inceleme başlatılarak, gölün beslendiği Gerede Çayı'nın Bolu sınırlarındaki sudan numune alındı.
Numuneler, balık ölümlerinin nedenini belirlemek üzere analiz için laboratuvara gönderildi.
AA / Orhan Kuzu - Son Dakika Haberleri
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