Karabük'te bağımlılıkla mücadele eğitimi
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Karabük'te bağımlılıkla mücadele eğitimi

05.02.2021 17:03 | Son Güncelleme: 05.02.2021 17:06
Karabük'te bağımlılıkla mücadele eğitimi

Karabük Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, bağımlılıkla mücadele konulu eğitim verildi.

Karabük Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, bağımlılıkla mücadele konulu eğitim verildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Namık Kemal Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezi'nde verilen eğitime, çok sayıda vatandaş katıldı.

Eğitimde, bağımlılıkla mücadele konusunda bilgiler verildi.

Tüm mahallelerde devam edeceği belirtilen eğitimde, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker de yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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