Karabük'te aynı köyde 2 gün sonra yeniden orman yangını (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karabük'te aynı köyde 2 gün sonra yeniden orman yangını (2)

Karabük'te aynı köyde 2 gün sonra yeniden orman yangını (2)
Demirören Haber Ajansı / Yasin Aldemir - Haberler | Güncel

ALEVLER BÜYÜDÜ, TAKVİYE EKİPLER GELDİKarabük'ün Ödemiş köyünde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü.

ALEVLER BÜYÜDÜ, TAKVİYE EKİPLER GELDİ

Karabük'ün Ödemiş köyünde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Bölgeye Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü'nden takviye ekipler sevk edildi. Karabük Valisi Fuat Gürel de bölgeye gelip, çalışmaları takip ederek, ekipleri yönlendirdi. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalara devam ediliyor.


Karabük'te aynı köyde 2 gün sonra yeniden orman yangını (2)
Karabük'te aynı köyde 2 gün sonra yeniden orman yangını (2)
Karabük'te aynı köyde 2 gün sonra yeniden orman yangını (2)
Karabük'te aynı köyde 2 gün sonra yeniden orman yangını (2)
Karabük'te aynı köyde 2 gün sonra yeniden orman yangını (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin Aldemir

Son dakika! Karacasu'daki yangında 3'üncü gün; bir mahallede kısmi tahliye (3)
Son dakika! Karacasu'daki yangında 3'üncü gün; bir mahallede kısmi tahliye (3)
Son Dakika: Antalya'nın Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerindeki yangınlar 10 gün sonra kontrol altına alındı
Son Dakika: Antalya'nın Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerindeki yangınlar 10 gün sonra kontrol altına alındı
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Şu an itibarıyla 56 helikopter yangın söndürme faaliyetlerine devam ediyor.'
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu an itibarıyla 56 helikopter yangın söndürme faaliyetlerine devam ediyor."
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Şevval Şahin Demet Akalın Süreyya Yalçın
Spor Ali Koç Fatih Terim Rıza Kayaalp Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Karabük'te aynı köyde 2 gün sonra yeniden orman yangını (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.8.2021 17:31:18. #1.15#

title