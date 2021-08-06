Karabük'te aynı köyde 2 gün sonra yeniden orman yangını (2)

ALEVLER BÜYÜDÜ, TAKVİYE EKİPLER GELDİKarabük'ün Ödemiş köyünde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü.

ALEVLER BÜYÜDÜ, TAKVİYE EKİPLER GELDİ

Karabük'ün Ödemiş köyünde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Bölgeye Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü'nden takviye ekipler sevk edildi. Karabük Valisi Fuat Gürel de bölgeye gelip, çalışmaları takip ederek, ekipleri yönlendirdi. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalara devam ediliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin Aldemir