Karabük'te aynı köyde 2 gün sonra yeniden orman yangını

KARABÜK'ün Ödemiş köyündeki ormanlık alanda yangın başladı.

KARABÜK'ün Ödemiş köyündeki ormanlık alanda yangın başladı. Dağlık alanda etkili olan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Köyde 2 gün önce de yangın çıkmış, 10 dönüm alan yanmıştı.

Ödemiş köyünde, hayvan barınağının üst kısımlarındaki ormanlık alanda, öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, dağlık alanda bulunan yeşil örtüyü sardı. Dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, orman ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan Ödemiş köyünde, çarşamba günü de orman yangını çıkmış, ekiplerce söndürüldükten sonra 10 dönüm alanın yandığı belirlenmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin Aldemir