Karabük'te aynı köyde 2 gün sonra yeniden orman yangını
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karabük'te aynı köyde 2 gün sonra yeniden orman yangını

Karabük'te aynı köyde 2 gün sonra yeniden orman yangını
Demirören Haber Ajansı / Yasin Aldemir - Haberler | Güncel

KARABÜK'ün Ödemiş köyündeki ormanlık alanda yangın başladı.

KARABÜK'ün Ödemiş köyündeki ormanlık alanda yangın başladı. Dağlık alanda etkili olan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Köyde 2 gün önce de yangın çıkmış, 10 dönüm alan yanmıştı. 

Ödemiş köyünde, hayvan barınağının üst kısımlarındaki ormanlık alanda, öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, dağlık alanda bulunan yeşil örtüyü sardı. Dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, orman ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan Ödemiş köyünde, çarşamba günü de orman yangını çıkmış, ekiplerce söndürüldükten sonra 10 dönüm alanın yandığı belirlenmişti. 

Karabük'te aynı köyde 2 gün sonra yeniden orman yangını
Karabük'te aynı köyde 2 gün sonra yeniden orman yangını
Karabük'te aynı köyde 2 gün sonra yeniden orman yangını
Karabük'te aynı köyde 2 gün sonra yeniden orman yangını
Karabük'te aynı köyde 2 gün sonra yeniden orman yangını

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin Aldemir

Son Dakika: Antalya'nın Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerindeki yangınlar 10 gün sonra kontrol altına alındı
Son Dakika: Antalya'nın Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerindeki yangınlar 10 gün sonra kontrol altına alındı
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Şu an itibarıyla 56 helikopter yangın söndürme faaliyetlerine devam ediyor.'
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu an itibarıyla 56 helikopter yangın söndürme faaliyetlerine devam ediyor."
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yangın mahalline görevli olmayanlar bundan böyle kesinlikle alınmayacaktır.'
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yangın mahalline görevli olmayanlar bundan böyle kesinlikle alınmayacaktır."
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Varank Fahrettin Altun Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Demet Akalın Süreyya Yalçın İbrahim Tatlıses
Spor Caner Erkin Abdullah Avcı Nihat Özdemir Oğulcan Çağlayan Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Karabük'te aynı köyde 2 gün sonra yeniden orman yangını - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.8.2021 15:38:33. #1.16#

title