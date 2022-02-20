Karabük'te aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı - Haberler
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Karabük'te aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

AA, Orhan Kuzu - Güncel
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Karabük'te aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Karabük'te otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

KARABÜK (AA) - Karabük'te otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Cüneyt Kuşoğlu yönetimindeki 78 AAJ 241 plakalı otomobil, Aydınlıkevler Mahallesi 504 Nolu Cadde'de, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaldırıma çıkarak aydınlatma direğine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Aylin ve Kerem Kuşoğlu yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

AA / Orhan Kuzu - Güncel

Otomobil, Karabük, Güncel, Haberler

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