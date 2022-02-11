Karabük'te av sırasında tüfekle yaralanan kişi öldü
AA, Orhan Kuzu - Güncel
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Safranbolu ilçesinde av sırasında tüfekle yaralanan kişi 55 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
SAFRANBOLU, KARABÜK (AA) - Safranbolu ilçesinde av sırasında tüfekle yaralanan kişi 55 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
İlçeye bağlı kırsal bölgede 18 Aralık 2021'de ava çıkan gruptaki bir kişi, iddiaya göre tüfeğin ateş alması sonucu Refik Akça'yı yaraladı.
Gruptakiler tarafından Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Akça, dün 55 gün sonra yaşamını yitirdi.
AA / Orhan Kuzu - Güncel