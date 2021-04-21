Karabük'te aşılama çalışmalarında 'Oruç' yoğunluğu

Karabük'te aşılama çalışmalarında 'Oruç' yoğunluğu İftar sonrası günlük 250 kişi aşı oluyor Karabük'te Ramazan ayı nedeniyle orucunu riske atmak istemeyen vatandaşlar korona virüs salgınına yönelik aşılarını iftar sonrasına bırakıyor.

Karabük'te aşılama çalışmalarında 'Oruç' yoğunluğu

İftar sonrası günlük 250 kişi aşı oluyor

KARABÜK - Karabük'te Ramazan ayı nedeniyle orucunu riske atmak istemeyen vatandaşlar korona virüs salgınına yönelik aşılarını iftar sonrasına bırakıyor.

Karabük'te yeni tip korona virüse (Covid-19) yönelik aşılama çalışmaları sürüyor. Korona virüs aşısının orucu bozup bozmadığı tartışmaları devam ederken, orucunu riske atmak istemeyen vatandaşlar iftar sonrasına bırakıyor.

Gece yarısına kadar süren aşılamada aldıkları randevu sonrası Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek odaya giren vatandaşlar tercih ettikleri BioNTech ya da Sinovac aşılarından birini yaptırıyor.

Ramazan ayı dolayısıyla akşam saatlerinde hastanede yoğunluk oluşturan vatandaşlar oruçlarını riske atmamak için aşılarını iftar sonrası yaptırdıklarını söylediler.

"İftardan sonra 200-250 kişilik aşı randevusu oluyor"

Çalışmalar hakkında bilgi veren Nöbetçi Süpervisor Hüsniye Aydın, "Ramazan dolayısıyla iftardan sonraya bırakan vatandaşlarımızın sayısı giderek artıyor. Haklı olarak aşı olmak istiyorlar ama oruçlarını da tutmak istiyorlar. Bizim de yoğunluğumuz artıyor bu arada. İftardan sonra 200-250 kişilik aşı randevusu oluyor. Arkadaşlarımız hepsine yetişiyor. Aşılama çalışmalarımız son hızıyla devam ediyor." dedi.

Aydın, aşı çalışmalarının 55 yaşa kadar düşmesinin ardından yoğunluklarının da giderek arttığını belirtti.

79 bin aşı uygulandı

Öte yandan Karabük'te korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında son 5 günde 4 bin artışla toplam 79 bin 101 aşılama yapıldı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre 243 bin 614 nüfusa sahip Karabük'te aşılama çalışmaları kapsamında 48 bin 29 ilk doz aşı uygulanırken, 31 bin 72 de ikinci doz aşı uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN BOSTANCI