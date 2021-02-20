Aşı çalışmaları zorlu kış şartlarında sürüyor
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Aşı çalışmaları zorlu kış şartlarında sürüyor

20.02.2021 12:29 | Son Güncelleme: 20.02.2021 13:05

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde uygulanan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı çalışmaları, Karabük'te zorlu kış şartlarına rağmen en ücra yerleşim yerlerine ulaşılarak sürdürülüyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde uygulanan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı çalışmaları, Karabük'te zorlu kış şartlarına rağmen en ücra yerleşim yerlerine ulaşılarak sürdürülüyor.

Kentte görev yapan sağlık ekipleri, olumsuz hava koşullarında kırsal bölgelerde yaşayanlara ulaşarak aşı yapıyor.

İl Sağlık Müdürlüğünce 12 ekip 48 personelden oluşturulan aşı ekibi, il genelindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşlara, uzun ve yorucu bir yolculuktan sonra ulaşıyor.

İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, gazetecilere, 85 yaş üzeri vatandaşlara, aşı sırası gelenlere ve engelli bireylere evlerinde aşı uygulamasına devam edildiğini söyledi.

Sağlık ekiplerinin kar ve soğukta en ücra köylerde yaşayan vatandaşların evine giderek aşı çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Sarı, kış şartlarında araçlarla ulaşılamayan yerlere ekiplerin yürüyerek gittiğini ifade etti.

Sarı, Karabük'ün en ücra yerleşim yerinde yaşayan bir vatandaşın bile sağlık hizmetlerinden mahrum kalmaması için çalıştıklarını vurgulayarak ekiplerin tüm olumsuz hava şartlarına rağmen vatandaşların ayağına giderek aşılarını yaptığını sözlerine ekledi.

Karabük'te, Sağlık Bakanlığının verilerine göre ilk doz aşı uygulanan kişi sayısı 19 bini, ikinci doz aşı yapılan sayısı ise 2 bini geçti.

Aşı çalışmaları zorlu kış şartlarında sürüyor
Aşı çalışmaları zorlu kış şartlarında sürüyor
Aşı çalışmaları zorlu kış şartlarında sürüyor
Aşı çalışmaları zorlu kış şartlarında sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı

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