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Karabük'te asayiş

05.11.2020 19:37 | Son Güncelleme: 05.11.2020 19:40
Karabük'te asayiş

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu, kaçak tütün ve cinsel içerikli ürün operasyonlarında bir kişi gözaltına alındı.

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu, kaçak tütün ve cinsel içerikli ürün operasyonlarında bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin üzerinde uyuşturucu bulundurduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışma sonucunda yakalanan M.A.'nın yapılan üst aramasında, 14,83 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan işlem başlatıldı.

Kaçak tütün operasyonu

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda Y.Y. ve S.B. isimli kişilere ait dükkanlarda kaçak tütün ve tütün mamulleri satışı yapıldığını tespit etti.

İş yerlerinde ekiplerce yapılan aramalarda, 13 kilo 100 gram kıyılmış tütün ve 6 bin 120 dal satışa hazır doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında işlem yapıldı.

Cinsel içerikli ürün operasyon

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda Safranbolu ilçesindeki A.D. isimli kişiye ait dükkanda kaçak olarak cinsel içerikli ürün satışı yapıldığını tespit etti.

İş yerinde ekiplerce yapılan aramalarda, toplamda 123 cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

A.D. ve işyeri çalışanı C.Y. hakkında şube müdürlüğünce işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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