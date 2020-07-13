Karabük'te aranan kişilere yönelik operasyonda 14 kişi yakalandı
Karabük'te aranan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 14 kişi yakalandı.
13.07.2020 19:19 | Son Güncelleme: 13.07.2020 20:08
Karabük'te aranan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 14 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Türkiye geneli "Aranan Şahıslar Operasyonu ve Güven Huzur Uygulaması" kapsamında il merkezi ve ilçelerde belirlenen 26 adrese operasyon gerçekleştirdi.
Operasyon kapsamında il merkezinde 13, Safranbolu ilçesinde ise 1 kişi yakalandı.
İşlemlerinin ardından adli makamlara çıkarılan 9 kişi cezaevine teslim edildi, 5 kişi ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: AA