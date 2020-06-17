Karabük'te aranan 6 kişi yakalandı
Karabük'te gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 6 kişi yakalandı.
17.06.2020 01:53 | Son Güncelleme: 17.06.2020 02:04
Karabük'te gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 6 kişi yakalandı.
"Türkiye Geneli Huzur ve Güven Uygulaması" kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, birçok noktada denetim yaptı.
Uygulamada çeşitli suçlardan aranan 6 kişi yakalandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.
Kaynak: AA