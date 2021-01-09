Karabük'te aranan 5 FETÖ hükümlüsü yakalandı
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Karabük'te aranan 5 FETÖ hükümlüsü yakalandı

09.01.2021 16:47 | Son Güncelleme: 09.01.2021 16:50
Karabük'te aranan 5 FETÖ hükümlüsü yakalandı

Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü yakalandı.

Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü yakalandı.

İstihbarat Şube Müdürlüğü, TEM Şube Müdürlüğü ve Safranbolu TEM Büro Amirliğince koordineli olarak, örgüte üye olma suçundan hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Düzenlenen operasyonda "terör örgütü üyeliği"nden haklarında 5 yıldan 6 yıl 10 ay 15 gün arasında değişen oranlarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından hükümlüler, cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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