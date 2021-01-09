Karabük'te aranan 2 hükümlü yakalandı

Karabük'te çeşitli suçlardan aranan 2 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekipler, hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal ve mala zarar verme suçlarından aranan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Çalışma sonucu 13 suçtan kesinleşmiş 32 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan K.Ö. ile 12 suçtan kesinleşmiş 31 yıl 6 ay hapis cezası bulunan R.K. ikametlerinde gözaltına alındı.

R.K. işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. K.Ö. ise işlemlerinin ardından cezaevine gönderilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu