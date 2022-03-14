Karabük'te araçların ve yayaların buzlu yolda kayması kameraya yansıdı - Haberler

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Karabük'te araçların ve yayaların buzlu yolda kayması kameraya yansıdı

AA - Ahmet Özler - Güncel
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Karabük'te araçların ve yayaların buzlu yolda kayması kameraya yansıdı

Karabük'te bazı araçların ve yayaların buzlu yolda kayması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

KARABÜK (AA) - Karabük'te bazı araçların ve yayaların buzlu yolda kayması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kentte hafta sonu yağan karın ardından buzlanan yollar, sürücülere ve yayalara zor anlar yaşattı.

100. Yıl Mahallesi 1003. Cadde'deki yokuştan aşağı inen bazı otomobil, minibüs ve servis araçları, buz tutan yolda kayarak savruldu.

Caddeden karşıya geçmeye çalışan bazı yayalar da kayarak düştü.

Sürücülerin ve yayaların yaşadığı zor anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Birçok kazanın yaşandığı kent merkezinde bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatıldı.

AA / Ahmet Özler - Güncel

Karabük, Güncel, Haberler

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