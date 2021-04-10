Karabük'te aracı kara saplanan 2 kişi kurtarıldı
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Karabük'te aracı kara saplanan 2 kişi kurtarıldı

Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel
Karabük'te aracı kara saplanan 2 kişi kurtarıldı

Karabük'ün Ovacık ilçesinde, aracı kara saplanan iki kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Karabük'ün Ovacık ilçesinde, aracı kara saplanan iki kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, iki kişi otomobille Beydili köyüne gitmek için yola çıktı.

Karla kaplı yolda ilerleyen otomobil, kara saplandı.

Aracı saplandığı yerden yoğun çabalara rağmen çıkaramayan kişiler, durumu AFAD ekiplerine bildirdi.

Aracın kara saplandığı yere ulaşan ekipler, iki kişiyi kurtardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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