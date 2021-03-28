Karabük'te aracı kara saplanan 2 kişi kurtarıldı
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Karabük'te aracı kara saplanan 2 kişi kurtarıldı

Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel
Karabük'te aracı kara saplanan 2 kişi kurtarıldı

Karabük'te aracı kara saplanan iki kişi, AFAD ve jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Karabük'te aracı kara saplanan iki kişi, AFAD ve jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, isimleri öğrenilemeyen iki kişi, pikap ile Eğriova Göleti'ne gitmek için yola çıktı.

Karla kaplı orman yolunda ilerleyen kişilerin aracı kayarak kara saplandı.

Aracı saplandığı yerden yoğun çabalara rağmen çıkartamayan gençler, durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi.

Mahsur kalan kişilerin tarifiyle orman içerisinde ilerleyen ekipler, aracın kara saplandığı yere ulaştı.

Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen 2 kişi jandarma ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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