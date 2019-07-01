Karabük'te araç yangını
Karabük'ün Yenice ilçesinde alev alan otomobil kullanılmaz hale geldi.
Karabük'ün Yenice ilçesinde alev alan otomobil kullanılmaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Tolga İncebacak'ın kullandığı 78 AAB 293 plakalı otomobil, Kuzdağ köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle motor kısmından yanmaya başladı.
Otomobili yol kenarına çeken sürücü, itfaiyeye haber verdi.
Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
"YİK üyeleri kendi maaşlarına zam yaptı" haberinin ardından Bülent Arınç'ın canlı yayındaki sözleri gündem oldu
Son Dakika Haberleri