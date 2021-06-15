Karabük'te araç şanzımanı çaldığı iddia edilen iki kişi yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karabük'te araç şanzımanı çaldığı iddia edilen iki kişi yakalandı

Karabük'te araç şanzımanı çaldığı iddia edilen iki kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Ahmet Özler - Haberler | Güncel

Karabük'te sanayi sitesinden araç şanzımanı çaldığı iddiasıyla iki kişi gözaltına alındı.

Karabük'te sanayi sitesinden araç şanzımanı çaldığı iddiasıyla iki kişi gözaltına alındı.

Karabük Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kemal Oyman Sanayi Sitesi'nden hırsızlık ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışması sonucu, çaldıkları malzemeyi başka bir kişiye satmak isteyen iki şüpheli suçüstü yakalandı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken, çalınan araç şanzımanına sahibine teslim edilmek üzere el konuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Muharrem İnce Mustafa Şentop Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Kerimcan Durmaz Serenay Sarıkaya
Spor Burak Yılmaz Merih Demiral Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Karabük'te araç şanzımanı çaldığı iddia edilen iki kişi yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.06.2021 19:17:00. #1.13#

title