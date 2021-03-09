Çaya atılan hamsilerin toplaması için çalışmalar başladıKarab
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Çaya atılan hamsilerin toplaması için çalışmalar başladıKarab

09.03.2021 16:45 | Son Güncelleme: 09.03.2021 17:10

Karabük'te bir çaya atılan hamsiler ölünce çevre kirliliği yarattı. Ortaya çıkan çevre kirliliğini yok etmek için çalışmalar başlatıldı.

Karabük'te çaya atıldığı belirlenen kasalarca ölü hamsinin toplanması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, kent merkezinden geçen Araç Çayı'nda çok sayıda ölü balık gören vatandaşlar, yetkililere bildirdi.

Belediye, Çevre ve Şehircilik ile İl Tarım ve Orman müdürlüklerine bağlı ekipler, bölgede inceleme yaptı.

Çalışmalarını tamamlayan ekipler, kimliği belirsiz kişilerce daha önce dondurulan hamsilerin bozulduğu için çaya atıldığını tespit etti.

Zabıta ekipleri, çevre kirliliğine neden olan ve toplanması için çalışma başlatılan balıkları atanların bulunması için çalışma yürütüyor.

Çaya atılan hamsilerin toplaması için çalışmalar başladıKarab
Çaya atılan hamsilerin toplaması için çalışmalar başladıKarab
Çaya atılan hamsilerin toplaması için çalışmalar başladıKarab
Çaya atılan hamsilerin toplaması için çalışmalar başladıKarab

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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