Karabük'te apartmandaki 'gaz kokusu' ekipleri harekete geçirdi

KARABÜK (İHA) - Karabük'te 5 katlı apartmanın içerisindeki yoğun gaz kokusu, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerini alarma geçirdi. Koku nedeniyle evlerinde mahsur kalan vatandaşları itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, Şirinevler Mahallesi Peyami Safa Caddesi Koban Apartmanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartman içerisinde yoğun gaz kokusu alan apartman sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, dairelere girmek için çalışma başlattı. Kapıları kilitli olan dairelere merdiven yardımıyla ulaşan ekipler gaz kokusu nedeniyle evlerinde mahsur kalan 3 kadın ve 1 köpeği kurtardı. Gaz kokusundan etkilenen yaşlı kadın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Elektrik kabloları ile doğal gaz tesisatında herhangi bir kaçak olmadığı tespit edilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK