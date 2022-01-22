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Apartman dairesinde çıkan yangın hasara yol açtı

AA / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Karabük'te apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

KARABÜK (AA) - Karabük'te apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yeni Mahalle Mehmetçik Caddesi'nde bulunan 3 katlı binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin kısa sürede yayılması üzerine itfaiyeden yardım istendi.

Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Apartman dairesinde çıkan yangın hasara yol açtı

Apartman dairesinde çıkan yangın hasara yol açtı

Apartman dairesinde çıkan yangın hasara yol açtı

Apartman dairesinde çıkan yangın hasara yol açtı

Apartman dairesinde çıkan yangın hasara yol açtı

Apartman dairesinde çıkan yangın hasara yol açtı

Apartman dairesinde çıkan yangın hasara yol açtı

AA / Orhan Kuzu - Son Dakika Haberleri

Mehmetçik, İtfaiye, Karabük, Yangın, Güncel, Haber

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