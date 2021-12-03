Karabük'te apartman dairesinde çıkan yangın hasara yol açtı

KARABÜK (AA) - Karabük'te apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bayır Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın üçüncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin kısa sürede yayılması üzerine yetkililerden yardım istendi.

Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Öte yandan yangın sırasında evde 2 çocuğun olduğu ve komşuları tarafından evden çıkarıldığı öğrenildi.