Karabük'te apartman boşluğuna sıkışan güvercin kurtarıldı
Karabük'te apartman boşluğuna giren güvercin itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkartıldı.
Karabük'te apartman boşluğuna giren güvercin itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkartıldı.
100. Yıl Mahallesi'nde bir apartmanın boşluğunda çırpınan güvercini gören Cemil Erdoğan, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 10 dakikalık çalışmanın ardından apartman boşluğundan güvercini kurtardı.
Güvercin doğaya salındı.
Kaynak: AA
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