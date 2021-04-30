Karabük'te apartman bahçesindeki yılan itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya salındı
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Karabük'te apartman bahçesindeki yılan itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya salındı

Karabük'te apartman bahçesindeki yılan itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya salındı
Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir apartmanın bahçesinde bulunan yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya bırakıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir apartmanın bahçesinde bulunan yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya bırakıldı.

Barış Mahallesi'ndeki bir apartmanın bahçesinde yılan olduğunu gören vatandaşlar, durumu Safranbolu Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler tarafından aparatla yakalanan yılan, yerleşim merkezi dışında doğaya salındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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