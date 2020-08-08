Karabük'te anız yangını
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.
08.08.2020 17:45 | Son Güncelleme: 08.08.2020 17:48
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Yeşiller köyü Karasu Mahallesinde tarlada çalışan bir çiftçinin, balya makinesinden sıçrayan kıvılcımlar, anızı tutuşturdu.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Eskipazar Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince yangın söndürüldü.
Yangında, yaklaşık 15 dönüm arazinin zarar gördüğü öğrenildi.
Kaynak: AA