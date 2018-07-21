Karabük'te Anız Yangını

Karabük'te çıkan anız yangınında 1 hektar arazi zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Öğlebeli Mahallesi'ndeki bir tarlada, henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ve yangın helikopteriyle müdahale edildi.

İtfaiye ekiplerinin yakındaki mahalleye sıçramaması için yoğun çaba harcadığı yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında, 1 hektar alanın zarar gördüğü öğrenildi.