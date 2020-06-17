Karabük'te aniden bastıran yağmur hayatı olumsuz etkiledi Karabük'te aniden bastıran yağmur hayatı olumsuz etkiledi Karabük'te yağış sonrası bilindik manzaralar Karabük'te akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmur hayatı olumsuz etkilerken, yolları göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı.

Karabük'te aniden bastıran yağmur hayatı olumsuz etkiledi

Karabük'te yağış sonrası bilindik manzaralar

KARABÜK - Karabük'te akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmur hayatı olumsuz etkilerken, yolları göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı.

Karabük'te aniden bastıran ve 10 dakika boyuncu etkili olan yağmur sonucu metrekareye 11 kilogram yağış düştü. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar sağa sola kaçışırken, cadde ve sokaklarda bilindik manzaralar ortaya çıktı. Yolların göle döndüğü yağış öncesi yıldırımlar da kentte görsel şölen oluşturdu.

Kaynak: İHA