Karabük'te anaokulundan hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 zanlı tutuklandı

Karabük'te anaokulundan 7 dizüstü bilgisayar ve güvenlik kamerası kayıt cihazı çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Nene Hatun Anaokulu'ndan hırsızlık yapıldığı ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.

Okulda inceleme yapan ekipler, 7 dizüstü bilgisayar ve güvenlik kamerası kayıt cihazının çalındığını tespit etti.

Güvenlik kamerası ve görgü tanıklarından zanlıların D.K, M.K. ve S.H. olduğunu belirleyen ekipler, şüphelileri gözaltına aldı.

D.K'nin evinde yapılan aramada, çalıntı malzemelere el konuldu.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan D.K. ve M.K. tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla salıverildi.