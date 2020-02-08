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Karabük'te amatör lig maçlarına kar engeli

Karabük'te hafta sonu oynanacak olan U19 ve 1.Amatör Lig maçları yoğun kar yağışı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

08.02.2020 10:54 | Son Güncelleme: 08.02.2020 10:54
Karabük'te amatör lig maçlarına kar engeli

'te hafta sonu oynanacak olan U19 ve 1.Amatör Lig maçları yoğun kar yağışı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.


Karabük Amatör Kulüpleri Federasyonu'nun resmi sitesinden yapılan açıklamada "Yoğun kar yağışı nedeniyle 8-9.02.2020 tarihlerinde oynanacak tüm U19 ve 1. Amatör müsabakaları ileri bir tarihe ertelenmiştir" ifadeleri yer aldı. - KARABÜK

Kaynak: İHA
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