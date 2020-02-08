Karabük'te amatör lig maçlarına kar engeli

08.02.2020 10:54 | Son Güncelleme: 08.02.2020 10:54

Karabük'te hafta sonu oynanacak olan U19 ve 1.Amatör Lig maçları yoğun kar yağışı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.



Karabük Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun resmi sitesinden yapılan açıklamada "Yoğun kar yağışı nedeniyle 8-9.02.2020 tarihlerinde oynanacak tüm U19 ve 1. Amatör müsabakaları ileri bir tarihe ertelenmiştir" ifadeleri yer aldı. - KARABÜK

Kaynak: İHA